الأشغال تعلن تفعيل غرف الطوارئ التابعة لها تزامنا مع الظروف الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تفعيل غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ التابعة لها بمختلف محافظات المملكة، تزامناً مع الظروف الجوية السائدة.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والظروف الجوية المتوقعة خلال الايام القادمة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة والمزودة بالمعدات والاليات اللازمة، حيث تم التعميم على المديريات والمكاتب التابعة لها لاجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.



وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

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