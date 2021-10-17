الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 11:40 ص

الأعلى للسكان يدعو إلى دعم القدرات الإنتاجية للفقراء

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الوكيل الإخباري- دعا المجلس الأعلى للسكان في بيان اصدره اليوم الاحد، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الى اتباع سياسات التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر ومن دون فوائد، وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.

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ويأتي الاحتفال العام الحالي باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في 17 من تشرين الأول من كل عام، تحت شعار "البناء قدما إلى الإمام: إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس وكوكبنا".

 

وذكر البيان، أن سنة 2020 شهدت تفاقما مأساويا في الجوع في العالم بحسب الأمم المتحدة، ويعزى في معظمه إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا. واضاف انه كان أكثر من 2.3 مليار شخص (30 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان) يفتقرون على مدار السنة إلى الغذاء الكافي، واستمر سوء التغذية بجميع أشكاله.

 

وأشار المجلس، في بيانه، الى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية منها "التحويلات النقدية بدل دعم الخبز، وبيانات ومنهجية محدثة عن الفقر، بالإضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) في عام 2019"، حيث تنسجم هذه الإجراءات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وتحديدا الأهداف الأول والثاني والثامن.

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