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الخميس، 04-01-2024 01:52 م

الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رزنامة الأعياد والمناسبات الإسلامية للعام الهجري 1445 / 1446 الموافق لعام 2024 ميلادي. 

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وبينت في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن بداية شهر رمضان المبارك / فلكياً  1 / رمضان / 1445 هـ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 / 3 / 2024 .


وأضافت أن عيد الفطر السعيد /1 / شوال /1445هـ يصادف يوم الأربعاء الموافق 10 / 4 / 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك 10 / ذو الحجة / 1445هـ يصادف يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 2024 .


وحسب رزنامة الأوقاف فأن رأس السنة الهجرية هذا العام سيصادف تاريخ 7 / 7 / 2024 ، فيما سيصادف تاريخ 15 / 9 / 2024 يوم المولد النبوي الشريف . 


وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير

 



 




 

 


 

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