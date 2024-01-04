الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رزنامة الأعياد والمناسبات الإسلامية للعام الهجري 1445 / 1446 الموافق لعام 2024 ميلادي.

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وبينت في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن بداية شهر رمضان المبارك / فلكياً 1 / رمضان / 1445 هـ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 / 3 / 2024 .



وأضافت أن عيد الفطر السعيد /1 / شوال /1445هـ يصادف يوم الأربعاء الموافق 10 / 4 / 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك 10 / ذو الحجة / 1445هـ يصادف يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 2024 .



وحسب رزنامة الأوقاف فأن رأس السنة الهجرية هذا العام سيصادف تاريخ 7 / 7 / 2024 ، فيما سيصادف تاريخ 15 / 9 / 2024 يوم المولد النبوي الشريف .



وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير



