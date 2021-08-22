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الأحد، 22-08-2021 12:13 م

الأغوار الجنوبية: مناقشة نقص مياه الري المخصصة للزراعة

مزارع


الوكيل الإخباري - ناقشت جمعية مستخدمي المياه في لواء الأغوار الجنوبية اليوم الأحد، نقص مياه الري في اللواء، التي أدت إلى أضرار كبيرة في القطاع الزراعي نتيجة تراجع كمية المياه المخصصة للمزارعين.

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وقال رئيس الجمعية عبد الله الرواشدة خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المزارعين، إن جمعية مستخدمي المياه في لواء الأغوار الجنوبية، تعتبر شريكا استراتيجيا مع وزارة المياه والري، حيث تهدف إلى حل مشاكل المياه وتوفيرها وإيصالها للمزارعين في مختلف أنحاء اللواء.


واضاف ان المزارعين في اللواء يعانون جراء نقص كمية المياه، خصوصا في فصل الصيف.


وأشار إلى أن كمية المياه في اللواء تراجعت من 900 لتر إلى 500 لتر في الثانية، كما تقدر المساحة الزراعية المزروعة بحوالي 2500 دونم، ما يتطلب ضرورة توفير الكميات اللازمة من المياه حفاظا على القطاع الزراعي، باعتبار الأغوار الجنوبية هي سلة الأردن الغذائية.


من جهتهم، طالب مزارعون بضبط الاعتداءات على مصادر المياه وإجراء تحقيقات لمعرفة أسباب النقص الحاصل في مياه الري. يشار إلى أن الاجتماع جرى وفقا للإجراءات والمعايير الصحية التي تراعي السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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