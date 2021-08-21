مياهنا : من لم تصله المياه في البنيات الأحد سيزوَّد بصهاريج

الوكيل الاخباري -

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أعلن، الناطق باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات، السبت، أن أي شخص، لن تصله المياه في منطقة البنيات في عمّان الأحد سيُزوّد بصهاريج مياه.وأوضح قبيلات لـ"المملكة"، أنه خلال الأسبوع الماضي حصل خلل فني، حال دون إيصال المياه الكافية لجميع المشتركين في البنيات."بحسب طبوغرافية عمّان الجبلية فإن المناطق المنخفضة تصلها (المياه) بشكل جيد أما المناطق العالية فتأثرت" وفق قبيلات.وأشار إلى أن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وعودة المغتربين زادت من الضغط على الشركة، قائلا إن "هذا لا يعني أن لا نقوم بدورنا اتجاه المشتركين".وبين أن موظفي الشركة في الميدان على مدار الساعة، من أجل تصويب هذه الاختلالات بالسرعة الممكنة.