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الأربعاء، 10-07-2024 04:40 م

الأمانة تحتفي بتخريج أعضاء المجلس البلدي السادس لأطفال عمان

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الوكيل الإخباري - احتفلت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، بتخريج أعضاء "المجلس البلدي السادس لأطفال عمان" بعد إكمال فترة انتخابه التي استمرت 3 سنوات (2021 - 2024) والمكون من 185 عضوا تم انتخابهم من 22 منطقة تابعة للأمانة.

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وحضر حفل التخريج الذي رعاه مندوبا عن أمين عمان نائبه محمد رسمي القيسي، أعضاء المجلس وفريق العمل ورئيس اللجنة المجتمعية في مجلس الأمانة قمر النابلسي، ونائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، وعدد من مدراء وموظفي قطاع التنمية المجتمعية.


وقالت مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية غيداء الحديد، إن العملية الانتخابية للمجلس البلدي السادس لأطفال عمان شارك بها نحو 120 ألف طالب وطالبة من 185مدرسة من مختلف مناطق الأمانة، معربة عن شكرها لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على دعمه الدائم لإنجاح المشروع الذي انطلقت دورته الأولى عام 2004 تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في بناء جيل قيادي وريادي يسهم في خدمة الأردن.


وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس البلدي لأطفال عمان ليث الترك، "نشعر بالفخر لما بذلنا من جهد وعطاء كأطفال فاعلين في المجتمع من خلال تبني مبادرات تطوعية وتمثيل أطفال عمان وإيصال احتياجاتهم لأصحاب القرارات في الأمانة، وإطلاق مبادرات تركز على البعد البيني والصحي والتكنولوجي والتنظيمي والبنية التحتية مع المحافظة على هوية عمان والموروث الحضاري".


واستعرض رئيس قسم البرامج الاجتماعية صفوان المرازيق خلال الحفل فعاليات وأنشطة وبرامج المجلس السادس البلدي لأطفال عمان، والمبادرات التطوعية التي خدمت الصالح العام واحتياجات الأطفال الخدمية والمجتمعية.

 




 

 


 

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