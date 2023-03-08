الأمانة تطلق مشروع الفرز من المصدر في المؤسسات الحكومية

الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمان الكبرى مشروع فرز النفايات من المصدر في المؤسسات الحكومية بمناسبة يوم المدينة والذي يصادف الثاني من آذار كل عام.



ويستهدف المشروع في المرحلة الأولى مبنى رئاسة الوزراء، ومبنى أمانة عمان الرئيسي، ومبنى مجمع الدوائر في العبدلي ليصار بعد ذلك الى شمول كافة مناطق الأمانة والمباني الحكومية الأخرى في المشروع.



ووزعت الأمانة ضمن المرحلة الاولى في مبنى رئاسة الوزراء 260 حاوية صغيرة تنقسم لجزأين واحد للنفايات القابلة لإعادة التدوير، والثاني للنفايات العادية، إضافة الى توزيع 1680 حاوية أخرى وبالمواصفات ذاتها في المبنى الرئيس في الأمانة ومبنى مجمع الدوائر في العبدلي، وستعمل على تنظيم حملات توعية لجميع الموظفين عن آلية فرز النفايات، داعية الى الالتزام بفرز النفايات حفاظاً على الموارد والبيئة.

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