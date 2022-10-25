الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة اليوم وغدا الأربعاء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة من تساقط زخات مطرية يصحبها البرق والرعد وحبات من البرد، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة، إلى الاتصال الفوري على الرقم الموحد (102) أو ( 117180)، مطالبا إياهم بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات عشوائيا حتى لا تتسبب في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.



كما دعا إلى تفقد المضخات الغاطسة في العمارات والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، واتخاذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.



وأهاب الرحامنة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.