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الإثنين، 29-08-2022 09:41 م

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

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الوكيل الاخباري - عقد مسؤولون من أمانة عمان وبلدية رام الله، اليوم الاثنين، جلسات تفاعلية وتشاركية لتبادل الخبرات في مجالات عدة، منها المدن الذكية، والتحول الإلكتروني، والتخطيط والمدن الخضراء، والبيئة والنفايات الصلبة، والبنية التحتية والنقل.

وعرض مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، اليوم، أمام رئيس بلدية رام الله، عيسى قسيس والوفد المرافق ، خطة الأمانة الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2026.

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