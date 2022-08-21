الأمانة تطلق مخيم للأطفال "بالأردن بنكبر"

الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمان الكبرى، فعاليات مخيم الأطفال الصيفي الحادي عشر "بالأردن بنكبر" الذي يشارك فيه أطفال من الأردن والعراق ومصر وسوريا وفلسطين.

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وقال مندوب أمين عمان، نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان الذي رعى الافتتاح إن الأمانة تتبنى المبادرات التي تخدم تعزيز التبادل الثقافي لدى الأطفال، وتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تلبي احتياجاتهم، وإكسابهم المعرفة بالعادات والتقاليد السائدة في بلدان الدول المشاركة.



ويستمر المخيم الذي يستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية من 9 إلى 13 عاما، حتى مساء الخميس المقبل.







