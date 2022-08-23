إنجاز 90% من المرحلة الخامسة لمشروع عراق الأمير السياحي

الوكيل الإخباري - أنجزت أمانة عمان، 90% من المرحلة الخامسة لمشروع إقليم عراق الأمير السياحي، بحسب مدير المشروع محمد أبو زيتون.

اضافة اعلان



وقال أبو زيتون، إن العمل جارٍ على إعداد ملف ترشيح إقليم عراق الأمير السياحي ليكون ضمن قائمة التراث العالمي "يونسكو"، و لإدراج قصر العبد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، وربط منطقة عراق الأمير بمسار سياحي تم الانتهاء من إعداد مخططاته بالتعاون مع وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة.



وبين أن أهم محاور المشروع هو تطوير البنى التحتية في المنطقة، وتأهيلها كموروث سياحي ديني، والمحافظة على البيئة والموروث الحضري، إلى جانب تحسين شبكة النقل العام، وإعداد خارطة سياحية تراثية لجميع المواقع الأثرية في الإقليم مع تأهيل الكهوف الأثرية، والعمل على ربطه بالأغوار والمغطس.



وشملت أعمال المشروع، تعبيد للشارع الرئيسي بطول 7 كيلومترات، وإنشاء جدران استنادية وأرصفة، وشبكات تصريف مياه أمطار.



كما شملت محاور العمل توفير مسارات سياحية بدءاً من جبل القلعة مروراً بالساحة الهاشمية وسبيل الحوريات، وكوريدور عبدون، باتجاه تقاطع النهضة إلى عراق الأمير السياحي وقصر العبد وصولا إلى المغطس.







