الأمن العام يصدر بياناً ويهيب بالجميع التقيّد بما يصدر عن المديرية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح ل 1000 مسافر فقط بالمغادرة .



مشيرة إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .



وأكّدت بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد .



مهيبةً بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

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