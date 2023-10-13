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الجمعة، 13-10-2023 05:20 م

الأمن العام يصدر بياناً ويهيب بالجميع التقيّد بما يصدر عن المديرية

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح ل 1000 مسافر فقط بالمغادرة .

مشيرة إلى أنّه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت .

وأكّدت بأنّه سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما ليوم غد السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد .

مهيبةً بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

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