الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي، اليوم الخميس، ان الفيديو الذي يجري تداوله لأشخاص عُرضت مركباتهم للاعتداء والحاق اضرار مادية بها هو قديم لقضية تم التعامل معها منذ ما يزيد عن العام .وأشار السرطاوي إلى انه وفي الآونة الأخيرة رصدنا تعمد البعض البحث عن فيديوهات قديمة واعادة نشرها لايهام الاخرين وتضليلهم بانها وقعت حديثاً .وشدد على اننا لن نسمح لاي كان بتضليل الآخرين ونشر المعلومات والاخبار المغلوطة او الفيديوهات القديمة لتحقيق مآرب شخصية وسيتم تتبعهم وملاحقتهم وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .