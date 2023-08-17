الأمن: نزيل يحصل على معدل 93 بالفرع العلمي

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي إن 25 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا مرحلة الثانوية العامة ، مشيراً إلى أن أعلى معدل حصل عليه أحد النزلاء كان 93% في الفرع العلمي، بالإضافة لنزيلين حصلوا على معدل 80% .ولفت إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وجه بتقديم التبريكات لهم ولذويهم موعزاً بتكريمهم ومنحهم فرصة استثنائية وإضافية للقاء ذويهم ضمن زيارات خاصة .وأضاف العميد المجالي خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفرت كافة الظروف والبيئة المناسبة لتمكين النزلاء من التقدم للامتحانات كجزء من إصلاحهم وتأهيلهم .وتابع بأن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عملت على إعداد الطلبة وتهيئتهم للتقدم للاختبارات من خلال وضعهم بأجواء سليمة وبظروف نفسية تهيئهم للدراسة والتقدم للامتحانات بالإضافة لتعيين ضابط ارتباط داخل الإدارة وبتنسيق مباشر مع وزارة التربية والتعليم في مديرية الامتحانات والاختبارات لتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئتها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .وأشار المجالي الى أن مديرية الأمن العام وفرت أربعة مدارس موزعة على مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل جغرافيا وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ليتم تدريس النزلاء من خلال هذه المدارس مشيراً إلى أن إحدى الجامعات وفرت مقعد جامعي كمنحة سنوية لأحد النزلاء الذين اجتازوا الامتحان بنجاح ليلتحق مباشرة بالجامعة حال إنهاء فترة محكوميته .