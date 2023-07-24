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الإثنين، 24-07-2023 03:13 م

منصة إلكترونية لتقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء المخيمات

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الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية، عن آلية جديدة لتقديم طلبات المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات الناجحين في الثانوية العامة للعام الجاري عبر منصة إلكترونية؛ بهدف توفير الوقت والجهد.اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن الدائرة اليوم الإثنين، إن مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان اجتماعًا مع رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدراء مكاتب الدائرة في المخيمات، لتوضيح آلية عمل المنصة وكيفية التعامل مع الطلبات حتى يكون لدى الجميع المام بها.

وبين خرفان أسس قبول طلبات المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، مؤكدا على ضرورة توخي الدقة والسرعة في انجاز العمل نظرا لان التقديم سيكون لأول مرة من خلال منصة الخدمات الالكترونية.

وأوضحت مديرة تكنولوجيا المعلومات شذى منيزل ومدير المخيمات أسامة علقم، آلية التقديم من خلال المنصة أمام الحضور.

 




 

 


 

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