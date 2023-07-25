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بيان من وزير التربية بشأن امتحانات التوجيهي

الثلاثاء، 25-07-2023 12:22 م

بيان من وزير التربية بشأن امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، جميع القائمين على نجاح سير امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

وقال في بيان، "أوجه شكري وتقديري وامتناني للسواعد التي شاركت وعملت على عقد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 والعمل على إنجاحها من أبناء وبنات وزارة التربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة".

وأضاف: "وبخاصة الأجهزة الأمنية وإعلامنا الوطني الرائد والمجتمع المحلي؛ لمساهمتهم في توفير البيئة الآمنة والمناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة الذين يصلون اليوم لآخر المشوار في مسيرتهم التعليمية".

وتابع "سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق النجاح ثمار خطاكم وأن تكونوا عونًا لوطنكم في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى". 

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