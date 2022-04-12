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الثلاثاء، 12-04-2022 09:12 م

الأمن يتعامل مع قنبلة يدوية قديمة

الامن


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية  - تعاملت الاجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء مع قنبلة قديمة عثر عليها في البادية الشمالية وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـموقع الوكيل الاخباري إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة البادية الشمالية يفيد بوجود قنبلة يدوية في منطقة صبيحة، وبالتحرك إلى المكان تم العثور على القنبلة وتم ابعاد المواطنين عن الموقع.

وأضاف أن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع القنبلة اليدوية، وتم تفجيرها في الموقع.

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