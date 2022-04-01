الأجهزة الأمنية تعثر على طفل مفقود في الكرك

الوكيل الاخباري - عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك مساء اليوم الخميس على طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر أربع سنوات والذي فقد اليوم وسط غابة اليوبيل الواقعة وسط المحافظة.



وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور لحظة وصول البلاغ وقد قامت بتمشيط واسع للمنطقة مؤكدا على أن الطفل بحالة جيدة وتم إجراء الإسعاف الأولي من قبل كوادر الدفاع المدني ونقله لمستشفى الكرك الحكومي.

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