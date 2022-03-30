ندوة باليرموك حول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات

الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بالتعاون مع مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب، اليوم الأربعاء ، ندوة تناولت " دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات".



وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الذيابات، إن مكافحة آفة المخدرات وحماية أبناء الوطن من مخاطرها أمر يتطلب تكاتف جهود الجهات المعنية، مثمنا الدور الكبير لمديرية الأمن العام في محاربة هذه الآفة والترويج لها أو نشرها، مستذكراً شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن من انتشار المخدرات.

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