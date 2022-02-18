الأمن يكشف كيف يتم الاحتيال المالي الإلكتروني

الوكيل الإخباري - قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، الرائد محمود المغايرة، إن حالات الاحتيال المالي الالكتروني احد أنواع الجرائم التي سهلتها التكنولوجيا.



وأضاف أن هناك حالات احتيال مالي الكتروني تعرض لها مواطنين في الأردن من خلال أسلوب جرمي عبر رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصل من حساب احد معارف الضحية ومضمونها أن الشخص في خارج البلاد وتعرض لسرقة او لظرف ما، حيث يطلب من الضحية مبلغ مالي ليشتري تذكرة او حاجة أخرى، مشيرا إلى أن الضحية بعد تعرضه للاحتيال يكتشف أن الشخص الذي قام بالتحويل له هو منتحل شخصية احد معارفه وذلك بعد أن قام بسرقة حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد أن وحدة الجرائم الإلكترونية متخصصة في متابعة مثل هذا النوع من الشكاوى، داعيا المواطنين في حال تعرضهم لأي احتيال الكتروني التقدم بشكوى، والتأكد من الشخص الذي يصل منه اي موضوع مشابه التأكد من محتوى الرسالة من خلال الاتصال الهاتفي وعدم ارسال صورة عن بطاقة الائتمان من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي.



وبين أن وحدة الجرائم الالكترونية تقوم بتتبع الحسابات التي تم من خلالها انتحال الشخصية من خلال تحديد العناوين الرقمية ومن ثم تحويل منتحلي الشخصية للقضاء ليتم اجراء اللازم، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع الإنتربول والشرطة العربية لاسترداد أموال المواطنين الذين تعرضوا لاحتيال إلكتروني من الخارج.



ودعا إلى لتامين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وربطها ببريد الكتروني فعال ورقم هاتف فعال.

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(المملكة)