الجمعة 23-12-2022
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الجمعة، 23-12-2022 01:51 م

الأمير فيصل يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

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الوكيل الاخباري- ترأس سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس الخميس، اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، والذي أُقيم في قاعة السلام بمدينة الحسين للشباب.

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وحضر الاجتماع سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رئيس الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، ووزير الشباب الدكتور محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائبا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور ساري حمدان، والدكتور خالد عطيات، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.


ورحب سمو الأمير فيصل بأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وأشاد بالإنجازات الرياضية الكبيرة التي تحققت خلال عام 2022 من قِبل منتخباتنا الوطنية المختلفة، مُثنياً سموه على الجهود المبذولة من قبل الاتحادات الرياضية في خدمة الرياضة الأردنية.


وتخلل الاجتماع، استعراض بعض الإنجازات التي حققتها اتحاداتنا الرياضية عبر منتخباتنا الوطنية المختلفة خلال العام الجاري والذي شهد مشاركة الأردن في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية وحصول البعثة الأردنية على 12 ميدالية من بينها ذهبيتين و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

 




 

 


 

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