الأوبئة تجتمع غدا الاثنين لمناقشة و بحث الاجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - قالت عضو لجنة الأوبئة الدكتورة نجوى خوري، إن اللجنة سوف تجتمع عصر يوم غدٍ الاثنين لتناقش القرارات الحكومية الخاصة بتخفيف الإجراءات والتعايش مع الفيروس.



وأضافت خوري لـ " الوكيل الإخباري " أنه من المبكر القول إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت بالتراجع، وانه لا يمكن إطلاق حكم نهائي إلا بعد إجراء مقارنات في أعداد الإصابات اليومية ونسب الايجابية بالفحوصات.



وأشارت إلى أن مسألة تراجع الموجة وانحسارها يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك المواطنين ومدى التزامهم بالتدابير والبروتوكول الصحي.

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