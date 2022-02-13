الأوبئة تجتمع غدا الاثنين لمناقشة و بحث الاجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - قالت عضو لجنة الأوبئة الدكتورة نجوى خوري، إن اللجنة سوف تجتمع عصر يوم غدٍ الاثنين لتناقش القرارات الحكومية الخاصة بتخفيف الإجراءات والتعايش مع الفيروس.
وأضافت خوري لـ " الوكيل الإخباري " أنه من المبكر القول إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت بالتراجع، وانه لا يمكن إطلاق حكم نهائي إلا بعد إجراء مقارنات في أعداد الإصابات اليومية ونسب الايجابية بالفحوصات.
وأشارت إلى أن مسألة تراجع الموجة وانحسارها يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك المواطنين ومدى التزامهم بالتدابير والبروتوكول الصحي.
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ونوهت خوري إلى أنه من الصعوبة معرفة إذا ما سيكون بالمستقبل موجات جديدة من الفيروس، موضحة أن الفيروس يعيش معنا وبات من الصعب التنبؤ بتصرفاته.
وأعلن مصدر مسؤول بوقت سابق لـ " الوكيل الإخباري" عن اتخاذ إجراءات تخفيفية خلال الفترة القادمة، حول إعداد الفحوصات اليومية والتشديد على القطاعات وإقامة بيوت العزاء وحفلات صالات الافراح.
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