حجاوي لـ"الوكيل الاخباري": المؤشرات تدل على أننا سنُسجّل ذروة إصابات كورونا الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن المؤشرات الأولية تدل على أن الأردن سيدخل في ذروة إصابات الموجة الرابعة من كورونا في الأسبوع المقبل، والذروة هي الفترة التي تسجل أعلى عدد إصابات، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي مرة أخرى.

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وأشار حجاوي في تصريحات لموقع "الوكيل الاخباري" أن الأسابيع الوبائية الأخيرة سجّلت زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في المملكة الذي بلغ 90% من مُجمل الإصابات، فيما سجّل متحور دلتا 10% من إصابات كورونا.

وبين أن القفزات اليومية في الحالات النشطة المسجلة في المملكة ربما تصل إلى 200 ألف حالة نشطة مسجلة رسمياً بعد الوصول إلى ذروة الإصابات، لكن ذلك لا يعني شيئاً في تقييم الوضع الوبائي للأردن، مشيراً أن المهم هو القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتي تتميز بوضع جيد.

وحول مطاعيم كورونا، قال حجاوي إن وتيرة المطاعيم جيدة نوعاً ما، لكن لم نصل بعد إلى النسبة المطلوب تطعيمها من الفئة المستهدفة، داعياً الجميع إلى الإقبال على تلقي المطاعيم، فهي السبيل الوحيد للتقليل من خطر الإصابة، وخطر حدوث وفيات بين المصابين الذي يدخلون المستشفيات للعلاج.

وأوضح حجاوي لـ"الوكيل الاخباري" أن على متلقي اللقاح أخذ الجرعات الكاملة، فَمَن تلقى الجرعة الأولى عليه تلقي الجرعة الثانية، ومن تلقى الجرعة الثانية عليه تلقي الجرعة المعززة الثالثة، والتي ثبُت علمياً أنها تقلل من خطر الوفاة بـ97 مرة لمن يدخل المستشفى وهو غير متلقي للجرعة المعززة.

وتوقّع حجاوي الوصول إلى صيف آمن في الأردن، وذلك بفضل المطاعيم والمناعة المجتمعية بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا في هذه الموجة، متوقعاً أن يدخل الأردن فصل الصيف خلال شهر حزيران بشكل آمن، وبمستوى مريح جداً من أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية في المملكة.