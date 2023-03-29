الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر، ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر تراجع إقبال الأردنيين على أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك إلى ما دون التوقعات.

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وقال الشاعر لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوقعات كانت تشير إلى أن عدد المعتمرين خلال رمضان سيكون نحو 50 ألفا فيما يقدر العدد حسب الحجوزات الحالية بنحو 30 ألفا وهو ما دون المتوقع.



وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيسي في انخفاض الحجوزات إلى جانب ارتفاع الكلف، لافتا إلى أن أسعار الرحلات برا تتراوح بين 360-400 دينارا، و300-320 دينارا برا رحلات مكة فقط، و550-600 دينارا جوا رحلات مكة فقط وترتفع حسب الفنادق وقربها من الحرم.



وأشار إلى أن الحجوزات ستكون أكثر خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ولكنها دون أرقام الأعوام التي كانت قبل جائحة كورونا.



وبيّن أن أسعار الرحلات متغيرة بحسب تصنيف الفنادق وبعدها عن الحرمين المكي والمدني ونظام الغرف الفندقية (فردية، زوجية، ثلاثية، رباعية) بالإضافة إلى عدد أيام الرحلة.



وكان شهد المسجد الحرام إقبالا كبيرا منذ بدء شهر رمضان المبارك لأداء مناسك العمرة وفق ما أعلنته السلطات السعودية.

