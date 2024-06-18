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الثلاثاء، 18-06-2024 05:07 م

الأوقاف تحدث مخيمات منى وعرفات لتوفير سبل الراحة للحجاج الأردنيين

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الوكيل الإخباري - وفرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خدمة استثنائية هيأت سبل الراحة النفسية والجسدية للحجاج الأردنيين من خلال تحديث مخيمات منى وعرفات التي تضاهي مخيمات الحج المميز.

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وعملت الوزارة على تحديث وتجويد خدمات المبيت، وتجهيز خيم مطابقة للمواصفات العالمية لتحقيق شروط السلامة العامة ومنع الحريق وعزل الحرارة الخارجية وتزويدها بنظام تبريد مركزي وتجهيزها بمقاعد سريرية تسمح للحاج باستخدامها على الوجهين كمقعد وسرير، بالإضافة إلى إنشاء ملحقات في موقع مبيت الحجاج كمتنفس لهم مجهزة بالكامل بمقاعد حديثة ومريحة.


ووفرت الوزارة للحجاج كذلك وجبتي طعام يوم عرفة داخل المخيمات، فكان الاختلاف والتطور واضحا مقارنة مع السنوات الماضية.


من جهتها، حرصت السلطات السعودية على سلامة الحجاج وتهيئة الظروف المناسبة وتذليل العقبات أمام بعثات الحج هذا العام، والبالغة قرابة مليوني حاج من مختلف أقطار العالم.


وبذلت السعودية جهودًا كبيرة لتنظيم عمل بعثات الحج منذ دخولها الأراضي السعودية إلى حين إتمام مناسك الحج.

 




 

 


 

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