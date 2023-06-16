الأوقاف تنفي صحة ما ينشر من شكاوى حجاج أردنيين حول الخدمات

الوكيل الاخباري -

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نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة صحة الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بشكاوى حجاج أردنيين حول الخدمات.وقال الدقامسة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة إن الفيديو يعود لسنوات ماضية وليس لهذا العام، داعيا وسائل الى تحري الدقة والمصداقية قبل التعامل مع اي معلومة او فيديو أو صورة.وأعرب عن أسف الوزارة لقيام بعض وسائل الإعلام بنشر فيديوهات قديمة بهدف الاساءة لموسم الحج ولوزارة الأوقاف الجهة المسؤولة عن تسيير الحجاج الأردنيين ومتابعة شؤونهم.