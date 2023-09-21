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الخميس، 21-09-2023 01:04 م

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة حسني ادهيم، إن الكوادر الميدانية تقوم باستخدام المركبات العمومية لتنفيذ دراساتها ومسوحاتها الميدانية، لتلافي التأخير في تنفيذها وإعلان نتائجها، نظراً لزخم الدراسات التي تنفذها الدائرة.

وأضاف ادهيم في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء معمول به منذ عدة سنوات، حيث تتم عملية استئجار المركبات حسب قرار الإحالة الحكومي المركزي الصادر عن دائرة المشتريات الحكومية، الذي ينظم هذه العملية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

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ودعا المواطنين إلى التعاون مع الباحثين والباحثات التابعين للدائرة، لما فيه المصلحة العامة، بعد التأكد من الهوية الإحصائية الصادرة عن الدائرة للباحث أو الباحثة، والتي تتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل الشخصية المطابقة لهوية الأحوال المدنية، موقعة من المدير العام للدائرة ومختومة بالختم الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة.

 




 

 


 

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