الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

مصدر ينفي إصدار عملة أردنية من فئة الـ 100 دينار

الإعلان عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة الشهر المقبل

الصفدي : القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى

هيئة تنظيم الاتصالات تُحذر أصحاب الخطوط الخلوية

رئيس غينيا بيساو يصل إلى عمان في زيارة رسمية

السفارة النمساوية تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

جامعة آل البيت تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي

مشروع قانون يسند مهمة تنظيم تمويل الشركات والجمعيات الأجنبية لوزارة التخطيط

الأحد، 19-02-2023 08:45 م

الإعلان عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة الشهر المقبل

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - تعلن الحكومة في شهر نيسان/أبريل المقبل عن قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة شملتها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.

وقال الشريدة في تصريحات صحفية إن كافة المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي حقيقي.

وشدد أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري بما في ذلك الهيئات المستقلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

الصفدي : القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى

www

رئيس غينيا بيساو يصل إلى عمان في زيارة رسمية

520228154516766740235

السفارة النمساوية تحتفل بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع الأردن

1202325184633460827118

جامعة آل البيت تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الخصاونة ٢

إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي

مبنى رئاسة الوزراء

مشروع قانون يسند مهمة تنظيم تمويل الشركات والجمعيات الأجنبية لوزارة التخطيط

أخبار متعلقة
303A5A06-5518-40F7-9166-2E1D065179DB

الملك : ضرورة تسريع إجراءات تشجيع الاستثمار بالتنقيب عن المعادن

R3_05578

الملك يؤكد ضرورة التصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر: لا قرار بتعطيل او تأخير الدوام يوم الاربعاء

الخصاونة ٢

الحكومة تُصدر توضيحاً حول دوام الموظفين

11202213184449745485288

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

2c8a4e79139323c0933642287608b400

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى