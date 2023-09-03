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الأحد، 03-09-2023 11:53 ص

الإعلان عن مشاريع جديدة في جرش تشمل بيت ضيافة ومسلخا جديدا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، اليوم الأحد، عن عدد من المشاريع التي ستنفذها البلدية في عدة قطاعات؛ سياحية، تجارية، وخدمية.

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وقال العتوم إن البلدية ستعمل على إنشاء بيت الضيافة على قطعة أرض تبلغ مساحتها قرابة 1400 متر مربع مملوكة للبلدية، فيما تبلغ مساحة البناء المقرر تنفيذه 400 متر مربع، حيث سيخصص لأبناء المحافظة لاستخدامه لمناسباتهم الاجتماعية بأجور رمزية.


وأضاف أن البلدية ستنفذ قريبا عطاء إعادة تأهيل وادي الذهب، والذي يشمل إنشاء متنزه ومطعم سياحي ذات طابع ريفي، مبينا بأنه تبلغ مساحة الوادي قرابة 8 دونمات.


وعن التهبيطات التي حدثت لمشروع فرش البلاط في الوسط التجاري، بين العتوم أن هناك قضية تحكيم ما زالت قائمة بين المقاول الذي نفذ المشروع والبلدية.


وأوضح أن البلدية تقدمت لمجلس المحافظة بـ 3 مشاريع هي إنشاء مجمع طبقي داخل القصبة والمشروع الثاني مجمع تجاري يتضمن أيضا طابقين كراجات سيارات والمشروع الثالث هو إنشاء مسلخ جديد بديل للمسلخ القديم حيث أصبح المسلخ الحالي داخل الأحياء السكنية.


وأشار العتوم إلى أن البلدية ستنفذ في الأيام المقبلة عددا من الجولات الرقابية داخل الوسط التجاري للحد من انتشار البسطات والاعتداء على الأرصفة المخصصة للمشاة وستعمل على إغلاق وإنذار من يعتدي على الأرصفة.

 

المملكة

 




 

 


 

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