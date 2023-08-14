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الإثنين، 14-08-2023 02:45 م

إعادة تشغيل محطة مياه الشواهد في جرش بعد إيقافها "احترازيا"

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الوكيل الإخباري - أعادت إدارة مياه جرش، اليوم الاثنين، الضخ من محطة مياه الشواهد بعد إيقافها "احترازيا" لاشتباه تلوث بالمحطة، وفق مدير مياه جرش مروان العياصرة.

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وقال العياصرة إن المديرية أعادت تشغيل محطة مياه الشواهد بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة المياه بعد إغلاقها قبل نحو 14 يوما.


وأضاف بأن إيقاف ضخ المياه أثر على دور تزويد المواطنين بالمياه بعد أن كان 16 يوما أصبح كل 20 يوما، حيث ستقوم المديرية بعد إعادة الضخ بتخفيض الدور وضخ المياه على الأحياء الأكثر تضررا.


"الأحياء التي تضررت في محافظة جرش نتيجة توقف الضخ هي حي الجبل الأخضر، وبعض الأحياء داخل القصبة" وفق العياصرة.


وبين بأن المديرية ستطرح عطاءات لاستبدال وصيانة شبكات خطوط المياه داخل المحافظة لتقليل نسبة الفاقد وتقليص أيام الدور في المحافظة.

 

المملكة

 




 

 


 

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