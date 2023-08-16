مخاطبة لتخصيص 20 دونما للكلاب الضالة داخل محافظة جرش

الوكيل الإخباري - خاطبت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش محميّة المأوى للطبيعة والبرية لتخصيص 20 دونما لتخصيصها للكلاب الضالة داخل المحافظة، وفق متصرف قصبة جرش محمد العوامرة اليوم الأربعاء.

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وقال العوامرة إن اجتماعا عقد مؤخرا في مبنى المحافظة ضم البلديات الـ5 داخل المحافظة وبحضور أحد الجمعيات المعنية بالكلاب الضالة.



وتضم البلديات الـ5 في محافظة جرش بلدية جرش الكبرى والمعراض وبلدية برما والنسيم وباب عمّان.



وأضاف العوامرة أن الاجتماع أوصى بمخاطبة وزارة الزراعة لتوفير أطباء بيطريين، فيما تقوم الجمعية المعنية بالحيوانات الضالة بتوفير الرعاية الكاملة للكلاب وتعقيمها لمدة 5 سنوات.



وبيّن أن من مخرجات الاجتماع أيضا قيام البلديات بتوفير آليات ومعدات لضبط الكلاب الضالة وإرسالها إلى الموقع المخصص لها لتقوم الجمعية برعايتها وإعادة تأهيلها.

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