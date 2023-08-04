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الجمعة، 04-08-2023 07:34 م

فعاليات الساحة الرئيسية بجرش تستحوذ على نصيب كبير من جمهور المهرجان وزواره

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الوكيل الإخباري - استحوذت فعاليات الساحة الرئيسية في مدينة جرش الأثرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37 على نصيب كبير من جمهور المهرجان وزواره.

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وقدمت فرقة الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور والتي تضم 8 من الراقصين الاستعراضيين الشباب والشابات، بالإضافة إلى 3 عازفين على آلات موسيقية وترية وإيقاعية قوقازية والأكورديون، مساء أمس الخميس، لوحات استعراضية راقصة تنهل من الموروث الشيشاني وحكاياها.


كما قدمت المجموعة الموسيقية للفرقة عددًا من المعزوفات التراثية الموسيقية الشيشانية.


ووسط حضور جماهيري كبير في الساحة، تواصلت عروض الفرق مساء أمس، حيث قدمت فرقة زها للموسيقا استعراضا فنيا قدمت خلاله عددًا من الأغاني.
كما شارك في فعاليات الساحة، فرقة مقام غزة القادمة من فلسطين بألوان من الإبداعات الفنية الغنائية، تلاها فقرات غنائية وطنية وتراثية قدمها الفنانان محمد قوقزة وأحمد الجميلي.


وواصلت الفرق الفنية تقديم إبداعاتها مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية القادمة من تونس بتقديم ألوان من الموروث الشعبي والفلكلوري التونسي.


كما قدم في ختام فعاليات الساحة مساء أمس الفنانون الأردنيون عمر السقار وأديب القاسم وشرف الزواتي فقرات غنائية نهلت من الموروث الغنائي الوطني والشعبي الأردني وبلاد الشام والعربي.

 

 

 




 

 


 

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