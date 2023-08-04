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الجمعة، 04-08-2023 09:20 م

فرقتا محمد زهدي ونايا النسائية تحييان حفلاً فنيًا على الأوديون ضمن جرش 37

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الوكيل الإخباري - أحيت فرقتا محمد زهدي و"نايا" النسائية مساء أمس الخميس، على مسرح الأوديون بوسط البلد في عمان، حفلاً فنيًا موسيقًا وغنائيًا نهل من الموروث الفني الشعبي والغنائي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37.

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واستهل الحفل بفرقة محمد زهدي والتي ضمت، أحمد الجراح (إيقاع)، باسم الشرمان (الأورغ)، جوزيف دمرجيان (الجيتار)، وأوس مرجي (الجيتار)، وبقيادة الفنان محمد زهدي، بتقديم فقرات من موسيقا الموروث الأردني وبلاد الشام والعربي ومنها "وين على رام الله" والموشحات الأندلسية.


كما قدم الفنان زهدي عزفًا منفردًا على آلة الناي التي اتبعها بمعزوفة لأغنية فيروز "سألوني الناس".


بدورها قدمت فرقة "نايا" الموسيقية التي تتكون من اثنتي عشرة فتاة، وهي أول فرقة موسيقية نسائية في الأردن؛ وتضم كلا من الدكتورة رلى جرادات رئيسة الفرقة وعازفة القانون، ولينا صالح وبيسان القيسي ودانيا عوض (غناء)، والدكتورة ديما سويدان (العود)، وآلاء تكروري (الفلوت)، ومي حجارة (الكونتراباص)، وزينب السامرائي (الكمان)، وستيفانيا ستويان (الكمان)، ونادين قبعين (إيقاع الرق)، وجود مدانات (إيقاع طبلة)، أغنيات تنهل من التراث الغنائي الأردني وبلاد الشام، وبأسلوبية "الميدلي" من خلال عضوات الفرقة واستهلتها الفنانة لينا صالح التي قدمت "شمالي يا هوا الديرة"، و"على الدلعونا" و"يا زريف الطول".


فيما قدمت الفنانة بيسان القيسي ميدلي لأغاني "صبوا القهوة صبوا الشاي" و"يا حبيب الدار"، و"نزلن على البستان، و"يا شوقي" و"يا مدقق بن عمي".


ووسط تفاعل الجمهور قدمت الفنانة دانيا عوض سلسلة من أغنيات مميزة من الفلكلور الأردني المميز .

 

 




 

 


 

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