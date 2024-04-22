الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية يشارك في قمة الخليج للشؤون الدوائية

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال النسخة التاسعة من "قمة الخليج للشؤون التنظيمية الدوائية" بمشاركة ما يزيد على 300 من المختصين والمعنيين في التشريعات التنظيمية الدوائية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بصناعة الدواء، وممثلي الهيئات الرقابية الحكومية والشركات الدوائية في القطاع الخاص على الصعيد الإقليمي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، تضمنت أجندة القمة التي عقدت في دبي للفترة بين 22 و23 من نيسان الحالي، العديد من المحاور التي تهدف إلى تشجيع الحوار وتعزيز التواصل بين صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء الدوليين في الصناعات الدوائية .