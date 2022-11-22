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الثلاثاء، 22-11-2022 12:15 م

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

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الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة 
ارتفع الطلب بشكل ملحوظ على الذرة في الاسواق المحلية، فيما بلغ حجم توريد الذرة الى سوق الخضار المركزي اليوم الثلاثاء نحو 49 طناً ، وبلغ سعر الكيلو 40 قرشاً .

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و قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة ان ارتفاع الطلب يتزامن مع ذروة الإنتاج المحلي للذرة محلياً ، حيث ان الانتاج مستمر على مدار العام ولكن الشهر الحالي يعتبر موعد ذروة الإنتاج. 


وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" ان الذرة المحلية تتميز بجودة عالية ونضوج ولون مميزين .


وتعد الذرة المسلوقة ، والبطاطا الحلوة ، والكستناء ، من اكثر الاكلات المفضلة للأردنيين خلال فصل الشتاء .

 




 

 


 

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