ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

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الإثنين، 14-11-2022 07:24 ص

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3224.046 طن، توزعت على 1830.456 طن خضار،1106.973 طن فواكه، و 286.617 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 953.443 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 80 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 150 قرشاً .
وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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