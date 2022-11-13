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الأحد، 13-11-2022 08:08 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3852.901 طن، توزعت على 2257.063 طن خضار،1275.668 طن فواكه، و 320.169 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 959.735طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 80 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 150 قرشاً .

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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