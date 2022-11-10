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الخميس، 10-11-2022 07:34 ص

أسعار الخضار الخميس في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2805.097 طن، توزعت على 1676.368 طن خضار،844.386 طن فواكه، و 285.129 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 632.507 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 80 قرش، بندورة من 10 إلى 33 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 200 قرشاً .

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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