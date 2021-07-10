الاردن يشارك في اجتماع حول تربية الأسماك والصيد البحري

الوكيل الاخباري -

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شارك مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد عبر تقنية الاتصال عن بعد في اجتماع الهيئة العامة لمصائد اسماك البحر الأبيض المتوسط، والذي يهدف للمصادقة على استراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري والاستزراع .ووفق بيان للمركز اليوم السبت، اكد أهمية مواءمة استراتيجية الهيئة العامة لمصائد الأسماك مع اهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى تقاطع العديد من مفاصلها مع استراتيجية وزارة الزراعة الأردنية والخطة البحثية والتنموية للمركز الوطني للبحوث الزراعية والبرامج الإقراضية لمؤسسة الإقراض الزراعي وخطط المؤسسة التعاونية الأردنية.