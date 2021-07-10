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السبت، 10-07-2021 08:01 م

وزارة الزراعة: فيديو توقف انسياب ارساليات للسعودية قديم

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


 الوكيل الاخباري  - قالت وزارة الزراعة، إنها رصدت مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن توقف في انسياب الارساليات الزراعية على الحدود السعودية.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن هذا الفيديو قديم وقد تم حل هذا التوقف في الارساليات خلال الاسبوع الماضي بالمتابعة من قبل وزارة الزراعة الاردنية والجهات المختصة في الشقيقة السعودية وكان تأخر الارساليات بسبب وجود تعديل على التعليمات الخاصة بالعبوات وبعض المواصفات والتي لا تخص جودة المنتج المحلي.

وبينت أن انسياب الارساليات الزراعية عبر الحدود للسعودية مستمر.

وأهابت الوزارة بضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات وخاصة الفيديوهات القديمة مقدرين تداول المعلومة من مصادرها الرسمية.

 




 

 


 

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