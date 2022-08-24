الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات سعرية تشمل أكثر من 300 مادة من السلع الغذائية وغير الغذائية والتي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وذلك اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء 23 آب وحتى مساء الأربعاء الموافق 31 آب وبنسب تخفيض مختلفة.



وتدعو المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى متابعة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.

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