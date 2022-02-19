الاستهلاكية المدنية تستكمل استعداداتها لشهر رمضان



الوكيل الاخباري - استكملت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بشراء كافة السلع التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم السبت، إن السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم توريدها إلى مستودعات المؤسسة في خو/ الزرقاء, تمهيداً لعرضها في أسواق المؤسسة خلال الثلث الأخير من الشهر المقبل.



وأشار إلى أن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام ستكون بنفس أسعار العام الماضي، مع وجود بعض السلع التي ستباع بأسعار أقل من أسعار العام الماضي، مضيفا أنه تم شراء كميات كبيرة من هذه السلع تحسباً للطلب المتوقع من المواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من تلك السلع لضمان عدم انقطاعها خلال الشهر الفضيل.



وأكد القضاة، أنه سيتم طرح كافة السلع الرمضانية من (جوز قلب، لوز بأنواعه، التمور بأشكالها، قمر الدين، جوز هند، الشوربات، العصائر، الزبيب والقشطة) قبل قدوم الشهر المبارك ليتمكن المواطنون من شراء هذه السلع بكل أريحية، علماً بأن أسعار هذه السلع ستكون بنفس مستويات أسعار شهر رمضان العام الماضي، إضافة إلى توفر السلع الأساسية الغذائية في أسواق المؤسسة على مدار العام.



وبين أنه تم التنويع في عملية شراء السلع الرمضانية، حيث تم الشراء من أكثر من ماركة للصنف الواحد لإفساح المجال أمام المواطنين لاختيار الصنف المناسب لهم، لافتا إلى أن أسعار بيع مواد الأرز والسكر والمواد الأساسية الأخرى والسلع الغذائية ستكون ثابتة ولن يتم رفع أسعار أي سلعة خلال الشهر المبارك.



يذكر أن المؤسسة مستمرة في سياسة تقديم العروض الترويجية وتخفيض الأسعار في نهاية كل شهر والتي تتزامن مع صرف رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.

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