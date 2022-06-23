الاقتصاد الرقمي: خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع

الوكيل الإخباري-أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة اقتصادية واجتماعية أفضل في مختلف المجالات.

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وأضاف الهناندة خلال حوارية عقدت اليوم الخميس بين القطاعين العام والخاص، حول دعم وتشجيع الاستثمار وإصلاحات بيئة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، إن القطاع يواجه العديد من التحديات، إلا أن الحكومة تسعى لجعل الأردن بوابة إقليمية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات.



وأشار خلال الحوارية التي نظمها برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الوزارة لديها خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثودوسيو، إن الأردن ليس غنيا بالموارد الطبيعية، لكنه غني بموارده البشرية، التي يجب دعمها من خلال استراتيجيات النمو والتنمية والإصلاحات المباشرة لبيئة الأعمال.



ولفتت إلى أن الاقتصاد الرقمي خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد، ما يعني قدرته على توفير المزيد من فرص العمل.

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