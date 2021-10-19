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الثلاثاء، 19-10-2021 12:28 م

الاقتصاد الرقمي..مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية

وزارة الاقتصاد الرقمي


الوكيل الإخباري– أجمع عاملون في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على ضرورة حماية البيانات الشخصية لمستخدميها، مؤكدين أن أي اختراق أو كشف لهذا المعلومات يعد انتهاكاً لخصوصيتهم الرقمية.

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وقالوا ، إن خصوصية بيانات المستخدمين حق لهم، وأن إفشاء هذه المعلومات قد تتسبب بخسارة مالية كبيرة للشركات، مطالبين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عدم نشر المعلومات والصور الشخصية إلا للضرورة.


وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن هناك مسودة قانون لحماية البيانات الشخصية تم مراجعتها في ديوان التشريع والرأي بالتشارك مع الوزارة، وبانتظار مناقشته القانون من قبل اللجنة الوزارية القانونية في مجلس الوزراء لمناقشته واقراره من قبل الحكومة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.


واشارت الى “أن القانون ينص على أن لكل شخص الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ولا يجوز لأي مسؤول عن المعالجة القيام بمعالجة البيانات الشخصية دون الحصول على الموافقة المسبقة الصريحة والموثقة خطيا أو إلكترونيا للشخص المعني بالمعالجة”.

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