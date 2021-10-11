الامانة لـ الوكيل: جاهزون لزيادة عدد حافلات الباص السريع

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة اليوم الاثنين ان الامانة على أتم الاستعداد لزيادة عدد الحافلات ضمن مشروع الباص السريع في منطقة شارع الجامعة بالعاصمة عمان .

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وقال الرحامنة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الامانة مستعدة لرفد المنطقة بحافلات جديدة، اذا لزم الامر.

جاء ذلك تزامنا مع عودة طلبة الجامعات إلى الدوام الرسمي، ما سيشكل ضغطا على الباص السريع.