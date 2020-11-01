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الامن العام : تحرير مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالاسواق اعتباراً من الغد

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الأحد، 01-11-2020 02:25 م

الامن العام : تحرير مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالاسواق اعتباراً من الغد

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام انه واعتباراً من صباح يوم غد الإثنين، ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات المملكة - واستناداً لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع - بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.
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وأكدت المديرية في بيانها، انه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.

واشارت المديرية، إلى أن التشديد في الإجراء، جاء لحماية المجتمع وتأمين سلامة الأفراد، بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام الأفراد .

 وبينت مديرية الأمن العام أن التصدي للوباء مسؤولية جماعية وواجب وطني يتطلب التعاون والالتزام من الجميع في ظل هذه الظروف، داعية كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا، ومؤكدة على ضرورة والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، واخذ الموضوع على غاية من الجدية لمنع ازدياد أعداد الإصابات والحد من تفشي الوباء.

 




 

 


 

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