مخالفات لغير مرتدي الكمامات بالمركبات في الاردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اعلنت الحكومة عن اصدار توجيه الى مديريّة الأمن العام بتكثيف الرقابة على راكبي المركبة الواحدة ومخالفة غير المرتدين للكمامات في حال كان عددهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة.اضافة الى زيادة أعداد المراقبين والمفتّشين على المنشآت، ووجود مرافقة من الأمن العام لهم، وتصوير المخالفات وتوثيقها.والتفعيل الفوري والحازم للعقوبات والغرامات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بأوامر الدّفاع، أو الذين يسهمون بنقل العدوى إلى غيرهم.وزيادة التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مدى التقيد بأوامر الدفاع سواء في المنشآت التابعة للقطاع الخاص أو في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وسيصدر رئيس الوزراء أوامر دفاع جديدة لهذه الغاية .