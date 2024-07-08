الامن العام : ضبطنا هؤلاء السائقين .. لهذا السبب !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت ادارة السير سائق قام بقيادة مركبته دون لوحات أرقام متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء بسرعة عالية مشكلاً خطورة على مستخدمي الطريق الذين تواجدوا في المكان، وهو ما استدعى ضبطه من قبل دوريات إدارة السير المنتشرة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السائق وضبط المركبة وحجزها .

اضافة اعلان

واكدت الادارة انها ضبطت سائقين ارتكبا مخالفة القيادة بطيش وتهور، كانا يقومان بالاستعراض (التشحيط) في الطريق العام في محافظة العقبة، حسب غرفة عمليات إدارة السير.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

