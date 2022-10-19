الامن العام يكشف تفاصيل ادعاء شخص بالتعرض للاعتداء والتهديد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه فتح تحقيق في الشكوى التي تقدم بها أحد الأشخاص عبر إحدى الاذاعات عن تعرضه للتهديد بالسلاح داخل جسر الملك حسين أثناء ذهابه لاصطحاب مجموعة من الاشخاص .



وأكّد الناطق الاعلامي انه تم التواصل هاتفيا مع ذلك الشخص وافاد بأنه لم يتقدم بأية شكوى بخصوص الموضوع ورفض الحضور للتقدم بشكوى بما حصل معه ، وأنكر أن الاشخاص قاموا بتهديده داخل حرم الجسر وان الخلاف حصل خارج الجسر بعد ان طلب منه مجموعة من الاشخاص مغادرة المكان وتهديده دون الاعتداء عليه.



وتابع الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص تابع عمله في حينها وتابع طريقه باتجاه الجسر واصطحب الاشخاص الذين حضر لأجلهم .



مشيرا إلى انه رغم رفض الشخص التقدم بشكوى الا أن التحقيق في الحادثة مستمر لحين تحديد هوية الاشخاص وضبطهم.

اضافة اعلان