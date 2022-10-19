الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز اليقظة الدوائية لإقليم الجنوب في مستشفى الكرك

الامن العام يكشف تفاصيل ادعاء شخص بالتعرض للاعتداء والتهديد

الطيب مديرا عاما لشركة البريد بالوكالة

اختتام فعاليات مشروع أنا طاقة لا إعاقة بجامعة مؤتة

حوارية بالأغوار الشمالية تناقش مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

وفاة ثانية إثر حريق منزل بإربد

هيئة الطاقة والمعادن تدعو المواطنين إلى التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الفرجات : 4350 سائحاً دخل البترا الأربعاء

قاضي القضاة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

الأربعاء، 19-10-2022 11:22 م

الامن العام يكشف تفاصيل ادعاء شخص بالتعرض للاعتداء والتهديد

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه فتح تحقيق في الشكوى التي تقدم بها أحد الأشخاص عبر إحدى الاذاعات عن تعرضه للتهديد بالسلاح داخل جسر الملك حسين أثناء ذهابه لاصطحاب مجموعة من الاشخاص .

وأكّد الناطق الاعلامي انه تم التواصل هاتفيا مع ذلك الشخص وافاد بأنه لم يتقدم بأية شكوى بخصوص الموضوع ورفض الحضور للتقدم بشكوى بما حصل معه ، وأنكر أن الاشخاص قاموا بتهديده داخل حرم الجسر وان الخلاف حصل خارج الجسر بعد ان طلب منه مجموعة من الاشخاص مغادرة المكان وتهديده دون الاعتداء عليه. 

وتابع الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص تابع عمله في حينها وتابع طريقه باتجاه الجسر واصطحب الاشخاص الذين حضر لأجلهم .

مشيرا إلى انه رغم رفض الشخص التقدم بشكوى الا أن التحقيق في الحادثة مستمر لحين تحديد هوية الاشخاص وضبطهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

افتتاح مركز اليقظة الدوائية لإقليم الجنوب في مستشفى الكرك

ابو وديع (1)

الطيب مديرا عاما لشركة البريد بالوكالة

1020221122288216150579

اختتام فعاليات مشروع أنا طاقة لا إعاقة بجامعة مؤتة

1020222182050150388183

حوارية بالأغوار الشمالية تناقش مخاطر المخدرات والتنمر الإلكتروني

1020221982451926726633

وفاة ثانية إثر حريق منزل بإربد

5202212143518135207554

هيئة الطاقة والمعادن تدعو المواطنين إلى التسجيل على منصة دعم الكهرباء

أخبار متعلقة
0

الامن العام : العثور على جثة الشاب الغريق - صور

h94byac7

توسيع نطاق البحث عن شاب فُقد عند سد وادي العرب

8202215164037491298236

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

b4166271-b3b4-4291-9b72-2f4c7a65b4e0

الأمن: احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة مواسير - صورة

05fa06ff-إحدى-الدوريات-الخارجية-أرشيفية

الدوريات الخارجية: الحبس من اسبوع لشهر والغرامة من 100- 200 دينار على مرتكبي هذه المخالفات

شرطة سير (3)

السرعات وعدم الالتزام بالحمولة والقيادة بتهور أبرز المخالفات في 24 ساعة