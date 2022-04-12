الثلاثاء 12-04-2022
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الثلاثاء، 12-04-2022 10:48 م

البرلمان العربي يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية

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الوكيل الاخباري - هنأ البرلمان العربي، الملك عبد الله الثاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجراها.

وتوجه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بـ"خالص التهاني والتبريكات للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت لجلالته بنجاح، داعيا الله عز وجل أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تعيشها المملكة في ظل قيادته الحكيمة وأن يجعله ذخرًا وسندًا للأردن وشعبه".

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